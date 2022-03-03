Продукция пригодится Sony и Denso.

Тайваньское издание DigiTimes сообщило, что церемония закладки фундамента первого предприятия TSMC на территории Японии состоится в апреле этого года. Принято считать, что на строительство данного предприятия потребуется до $7 млрд, половину этой суммы готовы предоставить местные власти в качестве субсидий.

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Источник изображения: TSMC

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Предприятие TSMC в Японии начнёт свою работу в 2024 году и сосредоточится на обслуживании Sony и Denso. Обе компании являются акционерами совместного предприятия Sony и TSMC, но если первая заинтересована в получении датчиков изображений, то вторая намеревается наладить на новой японской площадке выпуск полупроводниковых компонентов для автомобилей. До сих пор нет внятной информации о техпроцессах, которые будут использоваться на предприятии TSMC в Японии, но всё должно ограничиться зрелыми 40-нм и 28-нм, если опираться на ранее высказанные предположения.