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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Строительство предприятия TSMC в Японии начнётся в апреле этого года
Продукция пригодится Sony и Denso.
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Тайваньское издание DigiTimes сообщило, что церемония закладки фундамента первого предприятия TSMC на территории Японии состоится в апреле этого года. Принято считать, что на строительство данного предприятия потребуется до $7 млрд, половину этой суммы готовы предоставить местные власти в качестве субсидий.

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Источник изображения: TSMC

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Предприятие TSMC в Японии начнёт свою работу в 2024 году и сосредоточится на обслуживании Sony и Denso. Обе компании являются акционерами совместного предприятия Sony и TSMC, но если первая заинтересована в получении датчиков изображений, то вторая намеревается наладить на новой японской площадке выпуск полупроводниковых компонентов для автомобилей. До сих пор нет внятной информации о техпроцессах, которые будут использоваться на предприятии TSMC в Японии, но всё должно ограничиться зрелыми 40-нм и 28-нм, если опираться на ранее высказанные предположения.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #япония
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