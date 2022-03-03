Уже не первый раз нам приходится слышать, что Apple проведёт 8 марта презентацию нескольких новых продуктов, включая iPhone SE третьего поколения с поддержкой сетей 5G, но впервые информацию о готовности провести такое мероприятие подтверждают официальные представители компании, как поясняет Reuters. Вице-президент Apple по маркетингу Грег Джозвияк (Greg Joswiak) на своей странице в Twitter пригласил желающих следить за трансляцией с мероприятия, которое пройдёт 8 марта.
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Повестка дня официально не конкретизируется, но фраза о «пиковой производительности» в приглашении может намекать на вероятность анонса старшей версии Mac mini. Слухи также приписывают Apple намерения представить новую версию iPad Air, но «гвоздём программы» обещает стать новая модель iPhone SE с улучшенной камерой, более современным процессором и поддержкой сетей 5G.