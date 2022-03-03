Серьёзный прогресс, который сложно оспаривать.

В опубликованной в конце февраля презентации для инвесторов NVIDIA сообщает, что за предшествующие пять лет её годовая игровая выручка в среднем увеличивалась ежегодно на 25%. При этом по итогам прошлого года доля данного направления деятельности в совокупной выручке даже сократилось с 47 до 46%, хотя вряд ли это изменение можно считать существенным.

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Источник изображения: NVIDIA

Если на игровое направление по итогам прошедшего фискального года приходились 46% выручки, то серверное направление уже второй год подряд обеспечивает компанию 40% выручки. Направление профессиональной графики отвечает за 8% прошлогодней выручки, а автомобильное – за скромные 2%. Ещё 4%, не попавшие на слайд, по всей видимости, обеспечиваются строкой «OEM and other», которая, помимо прочего, учитывает и выручку от прямых поставок майнерам специализированных ускорителей для добычи криптовалюты.

Источник изображения: NVIDIA

Если сравнивать динамику квартальной игровой выручки, то в четвёртом квартале 2021 года она выросла на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2020 календарного года. В последовательном сравнении прирост не превысил 6%.

Источник изображения: NVIDIA

Если же сравнивать годовой объём игровой выручки, то показатели прошлого года в два с лишним раза превышают сумму, полученную на этом направлении по итогам 2017 календарного года. В прошлом квартале компания обновила рекорды по выручке как в настольном, так и в мобильном сегментах рынка.

Источник изображения: NVIDIA

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В опубликованной в феврале презентации компания не стала увеличивать количество пользователей продуктов семейства GeForce, лишь напомнив, что таковых набралось более 200 млн человек.