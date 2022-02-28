Через десять лет они потеряют лишь 10% ёмкости.

Продукцию Toyota Motor ранее часто хвалили за надёжность, но консервативность компании и стремление использовать только хорошо проверенные инженерные решения привели к тому, что теперь многие упрекают её в архаичности. Вот и с выходом на рынок электромобилей японский гигант тянул неприлично долго, если не считать нишевых кроссоверов для рынка США и Китая. Всё должно начать меняться с появлением в продаже в середине этого года электрического кроссовера bZ4X. К 2030 году компания надеется освоить ежегодный выпуск до 3,5 млн электромобилей и представить 30 их новых моделей, а к 2040 году полностью прекратить продажи машин с ДВС. В Европе это будет сделано пятью годами раньше, тогда же все модели Lexus станут полностью электрическими.

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Как признаются Reuters создатели электрического кроссовера Toyota bZ4X, при его разработке упор делался на обеспечение приемлемого запаса хода (до 450 км на одном заряде), медленной деградации батарей в процессе эксплуатации и возможности быстро их заряжать без ущерба для этого ресурса. При помощи зарядной станции на 150 кВт заряд батареи кроссовера можно будет пополнить до 80% от номинала за 30 минут, как заявляет производитель.

Источник изображения: Toyota Motor

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Вместе с поставщиками батарей была проведена работа по достижению трёх перечисленных целей. В частности, с перегревом при быстрой зарядке должна бороться оптимизированная система жидкостного охлаждения. Герметичность конструкции соседствует в её конструкции с изоляцией охлаждающей жидкости от аккумуляторных ячеек. Кроме того, сама жидкость обладает низкой электропроводностью. Наконец, Toyota утверждает, что через десять лет эксплуатации тяговая батарея модели bZ4X потеряет не более 10% начальной ёмкости. Добавим, что в реальности этот показатель сильно зависит от условий эксплуатации и зарядки аккумуляторной батареи, поэтому такие заявления автопроизводителя кажутся довольно амбициозными.