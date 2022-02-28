Как в том анекдоте: воду без газа – вам без какого?

Власти Южной Кореи уже выразили солидарность с правительствами западных стран, решивших ввести санкции против России, но для некоторых сфер экономики Страны утренней свежести это может иметь негативные последствия, как поясняет Business Korea. Как уже упоминалось, Украина является крупнейшим экспортёром неона в мире, но в случае с Южной Кореей местная промышленность зависит от этого канала поставок только на 23%. Ещё 5% неона страна получает из России, а собственных производственных мощностей пока хватает для покрытия лишь 16% потребности.

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Источник изображения: WIRED

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Россия и Украина сообща обеспечивают почти половину потребности южнокорейских производителей в ксеноне и криптоне, так что в случае перебоев с поставками по тем или иным причинам замену найти будет не так просто. Примечательно, что до 41% южнокорейского экспорта на российском направлении формируют автомобили и компоненты для них. В случае с Украиной эта доля почти в два раза меньше. Корейских промышленников также огорчает наметившийся рост цен на нефть, хотя от российского сырья в этой сфере они зависят менее чем на 6%.