На восьмое марта, как ожидается, Apple запланировала анонс новых iPhone SE и iPad Air, а также как минимум одной модели компьютера Mac. Известный подобными прогнозами Марк Гурман (Mark Gurman) со страниц Bloomberg развивает идею о возможности перехода iPhone SE второго поколения на новый ценовой уровень в $199.
реклама
Для продукции Apple в сегменте смартфонов это будет интересный прецедент, но автор прогноза считает, что такое изделие важно для компании с точки зрения освоения рынка Индии, где в прошлом году средняя цена реализации смартфона уже поднялась до $196. При этом новая модель iPhone SE третьего поколения расположится на ступень выше, предложит более современный процессор и поддержку 5G, а потому объективно будет стоить дороже.
Источник почти уверен, что себестоимость производства iPhone SE второго поколения уже удалось опустить до уровня, позволяющего продавать его за $199 с прибылью, пусть и незначительной. Появление в ассортименте продукции такого смартфона также позволит Apple отказаться от выпуска iPod touch, который не претерпел технических изменений с 2016 года.