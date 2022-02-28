Atom’ный разгон, если так можно выразиться.

Редактор сайта AnandTech Йен Катресс (Ian Cutress) в неожиданной для себя манере поделился информацией о планах Intel со страниц Twitter. Он сообщил, что «ядра Intel Atom следующего поколения» будут работать на частотах более 4.5 ГГц. Ниже он добавил, что ядра текущего поколения способны достигать частоты 3.9 ГГц – соответствующие компоненты входят в состав гибридной архитектуры Alder Lake.

реклама

Источник изображения: Twitter, Ian Cutress

анонсы и реклама -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Известно, что готовящиеся выйти во втором полугодии процессоры Raptor Lake сохранят архитектуру Gracemont ядер серии E, но их количество будет увеличено в два раза. Формально, эти ядра в составе процессоров Raptor Lake не могут считаться представителями нового поколения, да и удвоение количества ядер в совокупности с повышением их предельных частот оказало бы слишком сильное влияние на уровень энергопотребления. Нельзя исключать, что представитель AnandTech имеет в виду процессоры следующего за Raptor Lake поколения, которые тоже сохранят гибридную архитектуру.