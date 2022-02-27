Четыре графических процессора на две видеокарты.

Австралийский оверклокер unityofsaints продолжает эксперименты с парой двухпроцессорных видеокарт AMD Radeon R9 295X2, одну из которых он при помощи нештатного водоблока подключил к чиллеру. На этот раз частоты видеокарт удалось повысить до 1150/6300 МГц, но в роли центрального процессора выступал не флагман линейки Alder Lake-S, а Intel Core i5-12600KF, который на частоте 6.5 ГГц сохранил активность шести ядер серии P и шести же потоков.

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Источник изображения: HWBot, unityofsaints

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Процессор в данном случае охлаждался жидким азотом. В совокупности это позволило набрать 377 108 баллов в 3DMark03 и занять первое место среди систем с четырьмя графическими процессорами – пусть они и распределены всего по двум видеокартам. В абсолютном рейтинге этот результат соответствует первому месту.