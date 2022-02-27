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Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel построит в Европе более одного предприятия
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По информации Reuters, в грядущую пятницу Intel официально объявит о своих планах построить в немецком Магдебурге предприятие по производству полупроводниковых компонентов. Упаковывать их в корпус и тестировать компания будет на другом предприятии, которое появится либо на территории Франции, либо в Италии.

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Источник изображения: Reuters

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Кроме того, в одной из этих двух стран появится исследовательский центр Intel, который будет заниматься прикладными разработками. Не исключено, что тестированием чипов займётся предприятие в Италии, а исследовательский центр появится во Франции. Генеральный директор компании в прошлом году встречался с Эммануэлем Макроном (Emmanuel Macron) в ходе одного из своих визитов в Европу. Ранее считалось, что Intel готова потратить до $20 млрд на строительство предприятий в Европе, но рассчитывает на поддержку местных властей. Последние готовы выделить субсидии на развитие местной полупроводниковой отрасли в сумме 43 млрд евро, но они будут растянуты до конца десятилетия.

#intel #полупроводники #европа #германия #франция #италия
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