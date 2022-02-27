Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Ситуация на территории Украины не повлияет на производство чипов предприятиями Тайваня
Запасы достаточны, имеются альтернативные источники.
анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming по цене 3070 не Ti
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
RTX 3050 дешевеют
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

К субботе, как сообщает Reuters, власти Тайваня смогли сформулировать свою оценку влияния боевых действий на территории Украины и санкций против России на способность предприятий острова выпускать полупроводниковую продукцию. Известно, что Украина поставляла производителям чипов серьёзную долю технического неона, а Россия одновременно остаётся крупным поставщиком палладия, используемого при производстве некоторых компонентов.

реклама

Источник изображения: Reuters

Критическими в этом контексте материалами признаны неон, газ C4F6 и палладий. По словам представителей тайваньских властей, местная промышленность зависит от поставок этих материалов из России и Украины минимально, а также имеет возможность перестроиться на их получение из других источников. Тайваньские компании способны получать очищенный палладий методом вторичной переработки, что также снижает актуальность проблемы. В целом, предприятия острова потребляют не так много палладия, чтобы беспокоиться о последствиях сложившейся ситуации для тайваньской промышленности.

анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Тайвань также располагает достаточными запасами нефтепродуктов, а получать сжиженный природный газ остров может и в обход России. В настоящее время властями острова прорабатывается пакет санкций против Российской Федерации.

#полупроводники #tsmc #тайвань #санкции против россии
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Санкции против России способны увеличить затраты производителей чипов
За 11 лет Вьетнам поставил на экспорт продукции Intel на сумму $60 млрд
Intel построит в Европе более одного предприятия
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор и тест смартфона ZTE Blade A71 стоимостью менее 10 000 рублей
3
Как я борюсь с царапинами на экране телефона
9
Тест разъемных фиттингов BYKSKI CC-FWP-X-V2 - так ли хорош китайский товар, как его малюют
55
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4
3
Тектоника плит может быть источником жизни на Земле и, возможно, на других планетах тоже
5
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть третья заключительная
+

Сейчас обсуждают

PetBr
08:58
А когда доллар вырос на 10% значит , значит он подешевел на 10 чксть? :) 140% это к старой цена плюсовать целую сумму+40%
Магазины в РФ подняли цены на электронику на 30% – DNS в первых рядах, а Ситилинк пока держится
PetBr
08:54
Доллар опустился из за валютных интервенций. Это временная мера. Но дело в санкциях, они не скоро пройдут
Магазины в РФ подняли цены на электронику на 30% – DNS в первых рядах, а Ситилинк пока держится
Me4tatelI&gt;
08:49
"это не мы" нравится такая тактика?
NVIDIA против хакеров LAPSU$ – Дженсен Хуанг атаковал злоумышленников и потерял 1 Тб данных
Евгений
08:48
Что украинцы посеяли на майдане в 2014 , то и пожинают. Наши Российские ВС проводят спец операцию против нацистов , а не против народа.
Роскомнадзор запретил СМИ называть "специальную военную операцию РФ" вторжением
Grotlon
08:43
Это не война, а специальная операция, направленная против украинских нацистов.
Роскомнадзор запретил СМИ называть "специальную военную операцию РФ" вторжением
Леонид Волков
08:43
Роскомнадзор запретил СМИ называть "специальную военную операцию РФ" вторжением
Vladimir Kamyshnikov
08:36
Был у меня оазис. Проработал полтора года и зашумел. Грундфосы работают 10 лет и никаких намеков на проблемы
Тест разъемных фиттингов BYKSKI CC-FWP-X-V2 - так ли хорош китайский товар, как его малюют
Inqizitor
08:32
У нас даже сирены при обстрелах не включают, какая эвакуация вообще?
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
Vladimir Kamyshnikov
08:30
Нарушители ответят по законам военного времени!
Роскомнадзор запретил СМИ называть "специальную военную операцию РФ" вторжением
aggile
08:29
еще эплпей атключат..Пиццу через мобилку заказать не сможешь! СТрашно, однако
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем