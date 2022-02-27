К субботе, как сообщает Reuters, власти Тайваня смогли сформулировать свою оценку влияния боевых действий на территории Украины и санкций против России на способность предприятий острова выпускать полупроводниковую продукцию. Известно, что Украина поставляла производителям чипов серьёзную долю технического неона, а Россия одновременно остаётся крупным поставщиком палладия, используемого при производстве некоторых компонентов.
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Критическими в этом контексте материалами признаны неон, газ C4F6 и палладий. По словам представителей тайваньских властей, местная промышленность зависит от поставок этих материалов из России и Украины минимально, а также имеет возможность перестроиться на их получение из других источников. Тайваньские компании способны получать очищенный палладий методом вторичной переработки, что также снижает актуальность проблемы. В целом, предприятия острова потребляют не так много палладия, чтобы беспокоиться о последствиях сложившейся ситуации для тайваньской промышленности.
Тайвань также располагает достаточными запасами нефтепродуктов, а получать сжиженный природный газ остров может и в обход России. В настоящее время властями острова прорабатывается пакет санкций против Российской Федерации.