Последствия были минимальными.

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Первым о хакерской атаке на NVIDIA вчера сообщило британское издание The Telegraph. Утверждалось, что в результате злонамеренных действий неустановленных лиц на протяжении двух дней была нарушена работа почтового сервера компании и элементов инфраструктуры, имеющих отношение к разработке. По словам представителей компании, расследуемый инцидент не нанёс существенного ущерба бизнесу NVIDIA.

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Источник изображения: NVIDIA

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Агентство Bloomberg позже добавило, что знакомые с ходом расследования источники призвали не связывать инцидент с военными действиями на территории Украины. Атака на внутреннюю инфраструктуру компании имела минимальные последствия для её деятельности.