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Редакция
Новости Hardware Михаил Андреев
ФАС проверит обоснованность повышения цен сетью магазинов техники DNS
Рубль рухнул на 15 %, а цены поднялись на 30 %.
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На фоне вчерашних событий курс национальной валюты вновь отличился своей волатильностью. Некоторые ушлые розничные торговцы бытовой техникой и электроникой, а конкретно — сеть DNS — оскандалилась, поспешив на фоне паники массово переписывать ценники, в результате чего продаваемые в сети товары резко подорожали вплоть до 30 %. И вот, сегодня Федеральная антимонопольная служба объявила о том, что в отношении ретейлера будет проведена проверка.

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«Сегодня ведомство направило в адрес организации соответствующий запрос, а также выдало должностному лицу компании предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать Закон о защите конкуренции. Подобные публичные заявления должностных лиц могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговлю бытовой техникой, как руководство к действию, что может привести к необоснованному росту цен на бытовую технику».

«ФАС России предупреждает о необходимости при осуществлении торговой деятельности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства», — гласит заявление ФАС.

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Жалобы на то, что DNS в спешке исправляет ценники, начали поступать ещё вчера. Многие покупатели отмечали, что их заказы, оформленные по прежним ценам, стали «случайно» отменяться, а интернет-магазин ретейлера не работал на протяжении нескольких часов, мешая тем самым оформить новые заказы по старым ценам.

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https://www.youtube.com/watch?v=SBBJ_JzV8u4&t=1s Анализируйте информацию, или вам так и будут в уши ссать, , сделано в dcs world, читайте описание.
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Виталий Shokerxxx
19:59
спал? https://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/4/6/7/15813764.jpg https://artv-news.ru/wp-content/uploads/2018/07/12365478987-1.jpg https://cs8.pikabu.ru/post_img/2016/03/17/10/og_og_14582313062284...
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