Рубль рухнул на 15 %, а цены поднялись на 30 %.

На фоне вчерашних событий курс национальной валюты вновь отличился своей волатильностью. Некоторые ушлые розничные торговцы бытовой техникой и электроникой, а конкретно — сеть DNS — оскандалилась, поспешив на фоне паники массово переписывать ценники, в результате чего продаваемые в сети товары резко подорожали вплоть до 30 %. И вот, сегодня Федеральная антимонопольная служба объявила о том, что в отношении ретейлера будет проведена проверка.

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«Сегодня ведомство направило в адрес организации соответствующий запрос, а также выдало должностному лицу компании предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать Закон о защите конкуренции. Подобные публичные заявления должностных лиц могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговлю бытовой техникой, как руководство к действию, что может привести к необоснованному росту цен на бытовую технику».

«ФАС России предупреждает о необходимости при осуществлении торговой деятельности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства», — гласит заявление ФАС.

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Жалобы на то, что DNS в спешке исправляет ценники, начали поступать ещё вчера. Многие покупатели отмечали, что их заказы, оформленные по прежним ценам, стали «случайно» отменяться, а интернет-магазин ретейлера не работал на протяжении нескольких часов, мешая тем самым оформить новые заказы по старым ценам.