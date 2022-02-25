Профильное издание Electrek изначально уделяло повышенное внимание неудобству использования штурвала в обновлённых электромобилях Tesla Model S. Мало того, что в экстренной ситуации водитель не мог эффективно корректировать курс машины методом скоростного вращения руля с перекрёстным перехватыванием, так ещё и передаточное отношение электроусилителя осталось прежним (14:1), делая такой орган управления весьма неудобным для маневрирования на низких скоростях.
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Отдельным энтузиастам удалось пересадить в обновлённую Tesla Model S стандартный руль круглой формы, но это потребовало вмешательства в фирменное программное обеспечение. Теперь один из членов сообщества заявил, что упоминания об опциональном круглом руле появились в программном обеспечении Tesla для автосервисов. Подразумевается, что клиенты могут за доплату избавиться от ненавистного штурвала и получить руль привычной круглой формы. Впрочем, даже в этом случае нельзя будет вернуть подрулевые рычажки, и то же переключение «передач» (выбор направления движения) будет осуществляться при помощи сенсорного движка на центральном дисплее, либо в полуавтоматическом режиме с учётом заложенного в навигационную систему маршрута.