Хорошо уже было.

По прогнозам IC Insights, текущий год в части выручки от реализации центральных процессоров для ПК повторит итоги предыдущего года, когда выручка на этом направлении выросла на 4%. В 2020 году наблюдался более активный рост выручки (14%), поскольку первый год пандемии вызвал ажиотажный спрос на ноутбуки. Впрочем, даже если в этом году выручка от реализации процессоров для ПК вырастет только на 4%, она всё равно достигнет рекордных $50,5 млрд.

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Источник изображения: AMD

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В дальнейшем до 2026 года включительно профильная выручка будет увеличиваться в среднем на 3,7%, как считают авторы прогноза. К концу периода она достигнет $58,1 млрд. В прошлом году, кстати, локомотивом всего процессорного рынка стал сегмент смартфонов, поскольку выручка в нём увеличилась на 31%, а средняя цена реализации второй год подряд увеличивалась на 22%. В этом году выручка от реализации процессоров для смартфонов вырастет на умеренные 10%, а средняя цена ограничится увеличением на 4%.