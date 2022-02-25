Dell’у время, потехе час.

Как сообщает Reuters, публикация квартальной отчётности Dell привела к снижению курса акций компании более чем на 10%, хотя выручка поставщика компьютеров выросла в минувшем квартале на 16% до $27,99 млрд и превысила ожидания аналитиков. Проблема заключается в том, что отделение бизнеса VMware повысило налоговую нагрузку на Dell в прошедшем квартале, а прогноз на текущее полугодие был омрачён уверенностью в сохранении дефицита компонентов.

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Источник изображения: Dell

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По мнению руководства Dell, если в прошлом квартале компании удалось приблизить очередь на исполнение заказов к верхней границе традиционной зоны, то в текущем дефицит компонентов снова начнёт её увеличивать. В основных сегментах присутствия Dell на рынке дефицит сохранится до конца первого полугодия, как минимум. Это не мешает Dell, к слову, рассчитывать на возможность получения выручки в текущем квартале в размере $25,7 млрд.