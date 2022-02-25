Более чем в четыре раза от текущего уровня.

До начала 2023 года в Китае для местных жителей при покупке электромобилей будут действовать государственные субсидии, хотя с января этого года они сократились на 30%. Компания Tesla своё предприятие в Шанхае изначально построила на особых условиях – никто от неё не требовал наличие местных акционеров и производственных партнёров, как в случае с остальными зарубежными автокомпаниями. Бизнес Tesla в Китае неплохо развивается, поскольку примерно половину из выпущенных в прошлом году 936 тысяч машин компания собрала в Шанхае.

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Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что Tesla начнёт подготовку к строительству второго предприятия в Шанхае уже в следующем месяце, хотя сроки его введения в строй и не уточняются. Зато известно, что уже имеющееся предприятие компании в Шанхае сможет через несколько месяцев выйти на еженедельный выпуск около 22 тысяч электромобилей. Технически, этого будет достаточно для производства 1,1 млн машин в год.

Источник изображения: Tesla

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Если же будет построено второе предприятие, то Tesla сможет собирать до 2 млн электромобилей ежегодно на территории Китая. Сейчас Toyota Motor выпускает здесь не более 1,6 млн машин в год, поэтому Tesla может стать крупнейшим зарубежным автопроизводителем, осуществляющим сборку продукции на территории страны.