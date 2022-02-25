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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel заявила, что не опасается последствий украинского кризиса
GlobalFoundries разделяет эту точку зрения.
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С началом военных действий на этой неделе две компании полупроводникового сектора, Micron и ASML, уже выразили озабоченность возможными перебоями поставок инертных газов украинского производства, хотя и подчеркнули, что зависят от них незначительно. Политическая нестабильность в регионе наблюдается с 2014 года, поэтому производители литографического оборудования и полупроводниковых компонентов давно перестроили цепочки поставок, хотя номинально Украина и остаётся крупнейшим поставщиком неона.

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Агентство Bloomberg со ссылкой на представителей ассоциации SIA сообщило, что участники рынка не ожидают существенного влияния выдвинутых против России санкций на объёмы реализации полупроводниковых компонентов. Страна закупает не более 0,1% мирового объёма чипов в денежном выражении, поэтому поставщики вряд ли почувствуют влияние санкций на свой бизнес.

Источник изображения: Intel

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Не пострадают производители чипов и от возможных перебоев с поставками материалов, необходимых для работы. Компания Intel, например, заявила о наличии разветвлённой сети поставщиков по всему миру, которая позволяет сгладить локальные перебои. Компания GlobalFoundries не видит для себя прямых рисков, связанных с развитием ситуации вокруг Украины. Предприятия этого контрактного производителя чипов расположены в США, Германии и Сингапуре. Компания AMD остаётся крупным клиентом GlobalFoundries, получая от неё компоненты центральных процессоров и чипсетов.

#intel #полупроводники #литографическое производство #globalfoundries #украина
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