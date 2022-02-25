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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD выкупит собственных акций ещё на $8 млрд
Примерно 4% акций компании могут вернуться.
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Принято считать, что дебют процессоров Ryzen первого поколения в 2017 году заложил фундамент для нынешнего финансового успеха AMD. Компания давно вышла на безубыточность и генерирует достаточно свободных средств, чтобы не только финансировать разработку новых продуктов, но и возвращать средства инвесторам. Как сообщается на сайте AMD, программу выкупа акций решено увеличить на $8 млрд.

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Источник изображения: AMD

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В мае 2021 года компания уже объявила о намерениях выкупить акции с рынка на сумму $4 млрд, и этот план уже реализован примерно на три четверти. Новая программа выкупа является бессрочной, не предусматривает каких-либо обязательств по количеству акций, и может быть прекращена в любой момент в случае резкого изменения обстоятельств. Рост капитализации AMD позволил компании осуществить сделку с Xilinx, а заявление о новой программе выкупа на этой неделе подняло курс акций на 6,24%. К сожалению, в этом году курс акций AMD не радует положительной динамикой, поскольку с начала января они подешевели почти на четверть, но в прошлом году они были одними из самых активно покупаемых.

#amd #финансы #акции #инвестиции
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