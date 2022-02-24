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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
При разработке компонентов для автопилота Apple будут задействованы корейские подрядчики
Они разработают технологию помещения разнородных компонентов в один корпус.
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«Вечно актуальная» тема подготовки Apple к выпуску транспортных средств с высоким уровнем автоматизации на этой неделе всплыла на страницах южнокорейского издания The Elec, которое утверждает, что одна из местных компаний получила техническое задание Apple на создание технологической упаковки для интегрированного комплекса по управлению автомобилем американской марки.

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Источник изображения: Twitter, NEWTONLABS

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Грубо говоря, Apple хочет объединить в одном корпусе основные компоненты системы автопилота, для этого привлечён корейский подрядчик. Выпускать же само транспортное средство для Apple будет старый добрый Foxconn, который к 2025 году ради этого оборудует производственную линию в Таиланде. Сотрудничество с корейским партнёром Apple осуществляет уже почти на протяжении года через своё представительство в Южной Корее, как поясняет первоисточник.

#apple #автопилот #южная корея #автомобиль
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