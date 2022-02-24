Это может навредить подобным планам MediaTek.

Компания Qualcomm уже не первый год подряд считается желанным клиентом для контрактного подразделения Samsung Electronics, но новости о стабилизации их сотрудничества почти не встречаются. Вот и DigiTimes со ссылкой на южнокорейские СМИ сообщает, что Qualcomm полна решимости передать все заказы на производство 3-нм процессоров компании TSMC, поскольку аналогичная продукция Samsung вряд ли будет обеспечивать допустимый уровень брака.

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Источник изображения: DigiTimes

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Более того, даже часть заказов на выпуск процессоров поколения Snapdragon 8 Gen 1 по 4-нм технологии была передана TSMC, хотя ранее их поставляла исключительно Samsung. Такая миграция Qualcomm ставит под угрозу амбиции MediaTek по выпуску 3-нм мобильных процессоров, который тайваньский разработчик рассчитывал доверить TSMC. На квоты тайваньского подрядчика в сегменте 3 нм активно претендуют Apple и Intel, поэтому интересами MediaTek исполнитель в данном случае может пожертвовать. К серийному производству 3-нм продукции TSMC планирует приступить во втором полугодии, но выручку от её поставок компания начнёт получать только в начале 2023 года.