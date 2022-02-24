Эксперты Bank of America положительно оценивают перспективы рынка графических процессоров на этот год, упоминая о росте выручки в игровом сегменте до $3,66 млрд по итогам четвёртого квартала прошлого года. Прирост в годовом сравнении составил 42%, а вот количество отгруженных графических процессоров последовательно сократилось на 1%.
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По данным источника, средняя цена реализации видеокарт NVIDIA поколения Ampere достигает $475, что на 15-80% выше предыдущего поколения. При этом среди владельцев видеокарт NVIDIA не более 15% перешли на Ampere, если опираться на статистику Steam. По оценкам самой NVIDIA, технологию RTX поддерживают около трети находящихся в эксплуатации видеокарт, но в эту выборку включены и носители архитектуры Turing.
Другими словами, у существующего парка видеокарт имеется хороший потенциал модернизации, но его реализация будет сдерживаться дефицитом компонентов, который сохранится на протяжении второго полугодия, как поясняют аналитики Bank of America. С другой стороны, спрос будет растянут во времени, а это обеспечит положительную динамику рынка на более протяжённом периоде, что тоже неплохо для его участников.