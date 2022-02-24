Нехватка компонентов будет чувствоваться и во втором полугодии.

Эксперты Bank of America положительно оценивают перспективы рынка графических процессоров на этот год, упоминая о росте выручки в игровом сегменте до $3,66 млрд по итогам четвёртого квартала прошлого года. Прирост в годовом сравнении составил 42%, а вот количество отгруженных графических процессоров последовательно сократилось на 1%.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

По данным источника, средняя цена реализации видеокарт NVIDIA поколения Ampere достигает $475, что на 15-80% выше предыдущего поколения. При этом среди владельцев видеокарт NVIDIA не более 15% перешли на Ampere, если опираться на статистику Steam. По оценкам самой NVIDIA, технологию RTX поддерживают около трети находящихся в эксплуатации видеокарт, но в эту выборку включены и носители архитектуры Turing.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Другими словами, у существующего парка видеокарт имеется хороший потенциал модернизации, но его реализация будет сдерживаться дефицитом компонентов, который сохранится на протяжении второго полугодия, как поясняют аналитики Bank of America. С другой стороны, спрос будет растянут во времени, а это обеспечит положительную динамику рынка на более протяжённом периоде, что тоже неплохо для его участников.