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Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD смогла укрепить свои позиции на рынке графики в прошлом квартале
Включая и дискретный сегмент.
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Относительная близость второго квартала не мешает аналитикам Jon Peddie Research с энтузиазмом подводить итоги квартала предыдущего. Рынок графических решений для персональных компьютеров, по данным источника, в четвёртом квартале продемонстрировал последовательный рост на 0,8%, но сократился на 15% по сравнению с предыдущим годом. Ёмкость рынка специалисты JPR оценили в 101 млн графических процессоров, включая интегрированные в центральные. По этой методике в статистику попадает и продукция Intel, занимая 62% рынка. AMD смогла увеличить свою долю на один процентный пункт, а NVIDIA потеряла тот самый процентный пункт.

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Источник изображения: Jon Peddie Research

Именно продукция AMD демонстрировала самый убедительный рост в четвёртом квартале, на 4,7% в последовательном сравнении, тогда как Intel ограничилась ростом на 0,6%, а NVIDIA вообще потеряла 2,2%. Рынок центральных процессоров, для сравнения, в прошлом квартале вырос последовательно на 3,9%, но потерял 21% в годовом сравнении. Настольных дискретных видеокарт было поставлено на 3% больше, чем кварталом ранее.

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Расстановка сил в дискретном сегменте тоже изменилась в пользу AMD, которая за квартал увеличила свою долю с 17 до 19%, а NVIDIA в то же время потеряла часть позиций, с 83 до 81%. Год назад рынок дискретной графики компании делили в соотношении «82:18» в пользу NVIDIA.

#amd #intel #nvidia #аналитика #видеокарты #gpu #статистика
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