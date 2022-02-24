Включая и дискретный сегмент.

Относительная близость второго квартала не мешает аналитикам Jon Peddie Research с энтузиазмом подводить итоги квартала предыдущего. Рынок графических решений для персональных компьютеров, по данным источника, в четвёртом квартале продемонстрировал последовательный рост на 0,8%, но сократился на 15% по сравнению с предыдущим годом. Ёмкость рынка специалисты JPR оценили в 101 млн графических процессоров, включая интегрированные в центральные. По этой методике в статистику попадает и продукция Intel, занимая 62% рынка. AMD смогла увеличить свою долю на один процентный пункт, а NVIDIA потеряла тот самый процентный пункт.

реклама

Источник изображения: Jon Peddie Research

Именно продукция AMD демонстрировала самый убедительный рост в четвёртом квартале, на 4,7% в последовательном сравнении, тогда как Intel ограничилась ростом на 0,6%, а NVIDIA вообще потеряла 2,2%. Рынок центральных процессоров, для сравнения, в прошлом квартале вырос последовательно на 3,9%, но потерял 21% в годовом сравнении. Настольных дискретных видеокарт было поставлено на 3% больше, чем кварталом ранее.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Расстановка сил в дискретном сегменте тоже изменилась в пользу AMD, которая за квартал увеличила свою долю с 17 до 19%, а NVIDIA в то же время потеряла часть позиций, с 83 до 81%. Год назад рынок дискретной графики компании делили в соотношении «82:18» в пользу NVIDIA.