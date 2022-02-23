Да здравствует гибридная форма работы!

Трёхмесячный период, завершившийся 31 декабря прошлого года, в фискальном календаре Lenovo считался третьим кварталом, с его основными итогами знакомит нас агентство Reuters. Крупнейший в мире производитель компьютеров и ноутбуков, контролирующий почти четверть рынка, в минувшем квартале увеличил прибыль на 62% до рекордных $640 млн, а выручка выросла на 17% до рекордных $20,1 млрд.

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Ожидания аналитиков по уровню выручки сошлись на сумме не более $18,4 млрд, так что Lenovo по итогам квартала выступила весьма успешно. Ослабления дефицита компонентов она ожидает во втором полугодии, а пока отмечает сохраняющийся высокий спрос на компьютеры для гибридной работы. Если не считать хромбуки, то в минувшем квартале спрос на коммерческие ПК марки Lenovo вырос до уровня, соответствующего третьему по величине значению с 1998 года. До середины десятилетия, как убеждено руководство компании, в мире ежегодно будет продаваться по 340-350 млн компьютеров, и спрос на них не снизится даже после завершения пандемии.