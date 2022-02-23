Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Lenovo увеличила квартальную прибыль на 62%
Да здравствует гибридная форма работы!
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Трёхмесячный период, завершившийся 31 декабря прошлого года, в фискальном календаре Lenovo считался третьим кварталом, с его основными итогами знакомит нас агентство Reuters. Крупнейший в мире производитель компьютеров и ноутбуков, контролирующий почти четверть рынка, в минувшем квартале увеличил прибыль на 62% до рекордных $640 млн, а выручка выросла на 17% до рекордных $20,1 млрд.

реклама

Источник изображения: Pixabay

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Ожидания аналитиков по уровню выручки сошлись на сумме не более $18,4 млрд, так что Lenovo по итогам квартала выступила весьма успешно. Ослабления дефицита компонентов она ожидает во втором полугодии, а пока отмечает сохраняющийся высокий спрос на компьютеры для гибридной работы. Если не считать хромбуки, то в минувшем квартале спрос на коммерческие ПК марки Lenovo вырос до уровня, соответствующего третьему по величине значению с 1998 года. До середины десятилетия, как убеждено руководство компании, в мире ежегодно будет продаваться по 340-350 млн компьютеров, и спрос на них не снизится даже после завершения пандемии.

#аналитика #финансы #ноутбуки #lenovo #удалённая работа
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Капитализация AMD оказалась на $6 млрд выше, чем у Intel
Тайвань продолжит контролировать более 70% контрактного производства чипов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 8
9
"Поющая луна" Юпитера - Ганимед. Интересные факты о самой большом спутнике в Солнечной системе
40
Обзор и тестирование процессорного водоблока EKWB EK-Quantum Velocity2
11
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
3
Станция "Новый Вы" и каноны вселенной Borderlands
10

Сейчас обсуждают

Me4tatelI&gt;
15:49
много гениев про "лучи хуанга" говорят и ничего, что для карт amd тоже через dxr работает неожиданно....
Специалисты Digital Foundry не обнаружили «некстгена» в Cyberpunk 2077 версии 1.5
Вася Пупкин
15:47
3кВт на какую-то ху@ню тратят черти. И это только одно устройство, а если их сотни стоят в анагре/складе 😐
Новый ASIC-майнер Bitmanu получил хешрейт как 100 видеокарт GeForce RTX 3090 и окупается за 1 месяц
Hacknir
15:46
все правильно сделали. обезьянам пещерным хрен а не турнир
Ubisoft под давлением ЛГБТ-сообщества перенесла турнир по Rainbow Six Siege из Абу-Даби в другой город
linux4ever
15:45
Эвакуируют посольства, не летают авиарейсы. Кто-то теперь официально стал страной 404.
ASML тоже задумалась о поиске поставщиков неона за пределами Украины
ахахах
15:44
им поляки и нетолько щас помогут подрезать чуток их территорий-"В Раде допустили возможность аннексии со стороны Венгрии, Польши и Румынии"
Украина поставляет Micron часть инертных газов, необходимых для производства чипов
terenty79
15:43
обидно, человек ведь не соврал, и сделал то что обещал на выборах. Сказал, что решит проблему Донбаса, и вот она решилась эта проблема, Донбас откололся от Украины окончательно. И правильно , что в М...
Украина поставляет Micron часть инертных газов, необходимых для производства чипов
Leonid Shagidullin
15:43
Надеюсь, все помнят, что биос карт НВ зашифрован с Паскалей, и до сих пор не взломан, и редакторов не существует? Так что без ответа на вопрос "Как?" это утка. Ну, или слив. Но тогда возникает другой ...
Утилита Nvidia RTX LHR v2 Unlocker полностью отключает ограничение майнинга на картах RTX 30
Alex23
15:41
Да срал я на юбисоф и их игры.
Ubisoft под давлением ЛГБТ-сообщества перенесла турнир по Rainbow Six Siege из Абу-Даби в другой город
terenty79
15:35
эту пластинку оне с интернетного mp3 по традиции нарежут, чтоб настоящий аналог был, с его теплым ламповым пшпшпшпшпш...
Приключенческий экшен A Plague Tale: Requiem получит коллекционное издание с фигуркой и виниловой пластинкой
incognito_ineta
15:35
Забавно. Хохлы решили обосрать русских по указке запада. Но в итоге срут себе в штаны сами.
ASML тоже задумалась о поиске поставщиков неона за пределами Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем