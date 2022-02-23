Регион будет развиваться быстрее США и Европы.

Усилия США и Европы сейчас направлены на локализацию производства некоторой части используемых местными компаниями полупроводниковых компонентов. До конца десятилетия Европа намеревается потратить на поддержку местных производителей не менее 43 млрд в форме государственных субсидий, с целью довести долю региона в мировых объёмах производства чипов по передовой литографии до 20 %.

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Как отмечает DigiTimes, усилия тайваньских производителей по расширению собственных мощностей позволят острову не только сохранить степень концентрации профильных предприятий, но и увеличить её. По мере строительства новых производственных линий в ближайшие годы доля Тайваня на мировом контрактном рынке должна превысить 70%.

Источник изображения: DigiTimes

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Одна только TSMC, контролирующая более половины мирового рынка, в прошлом году потратила на расширение производства и освоение новых технологий $30 млрд, а в этом году капитальные затраты компании составят $44 млрд. Власти США и Европы сопоставимую сумму растягивают на несколько лет, и это при условии заметного отставания регионов не обеспечит им достаточного для достижения убедительных темпов развития импульса.