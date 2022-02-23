Дрезден и Бавария могут проиграть Магдебургу.

Первоначально Intel намеревалась объявить о выборе места для строительства новых предприятий в Европе до конца прошлого года, но позже сроки сместились на конец первого квартала, и даже мероприятие для инвесторов на прошлой неделе не было использовано руководством для соответствующих заявлений. Зато немецкая пресса настаивает, что о выборе места для строительства одного из двух предприятий в Европе будет официально объявлено в конце следующей недели.

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Источник изображения: Intel

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Фаворитом, как утверждается источниками, остаётся немецкий город Магдебург, которому удалось каким-то образом обойти Дрезден и один из населённых пунктов в Баварии. Последний был бы удобен Intel в силу близости к промышленным предприятиям потенциальных заказчиков, а Дрезден способен предложить развитую инфраструктуру, ведь именно здесь не первое десятилетие подряд производятся компоненты конкурирующей GlobalFoundries, созданной именно на основе бывших предприятий AMD в Дрездене. Сообщается, что Магдебург перехватил инициативу благодаря перспективам подготовки кадров для Intel в местном университете и готовности предоставить компании Intel почти 300 га земли.