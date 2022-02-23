Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На следующей неделе Intel может объявить о готовности построить предприятие в Германии
Дрезден и Бавария могут проиграть Магдебургу.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Первоначально Intel намеревалась объявить о выборе места для строительства новых предприятий в Европе до конца прошлого года, но позже сроки сместились на конец первого квартала, и даже мероприятие для инвесторов на прошлой неделе не было использовано руководством для соответствующих заявлений. Зато немецкая пресса настаивает, что о выборе места для строительства одного из двух предприятий в Европе будет официально объявлено в конце следующей недели.

реклама

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Фаворитом, как утверждается источниками, остаётся немецкий город Магдебург, которому удалось каким-то образом обойти Дрезден и один из населённых пунктов в Баварии. Последний был бы удобен Intel в силу близости к промышленным предприятиям потенциальных заказчиков, а Дрезден способен предложить развитую инфраструктуру, ведь именно здесь не первое десятилетие подряд производятся компоненты конкурирующей GlobalFoundries, созданной именно на основе бывших предприятий AMD в Дрездене. Сообщается, что Магдебург перехватил инициативу благодаря перспективам подготовки кадров для Intel в местном университете и готовности предоставить компании Intel почти 300 га земли.

#intel #полупроводники #литографическое производство #германия
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Украина поставляет Micron часть инертных газов, необходимых для производства чипов
Тайвань продолжит контролировать более 70% контрактного производства чипов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 8
9
"Поющая луна" Юпитера - Ганимед. Интересные факты о самой большом спутнике в Солнечной системе
40
Обзор и тестирование процессорного водоблока EKWB EK-Quantum Velocity2
11
Станция "Новый Вы" и каноны вселенной Borderlands
10
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
3

Сейчас обсуждают

Алексей Астафьев
14:29
Очень хорошая статья - с автором согласен во всём - дурят нашего брата. Заставляют покупать дорогие игрушки бесполезно расходующие электроэнергию. Появилась новая криптовалюта на PoS майнинге. Имеюща...
Плюсы и минусы криптовалют и майнинга
Aspeed
14:26
А Rtx 3060 по 35к рублей не смущает? Автор живет в параллельной вселенной видимо. И вообще сайт в такую помойку скатился благодаря подобным писакам за доширак.
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
Appengamer
14:22
"Чем безумнее законы империи, тем ближе её крах"
Минфин РФ предложил ввести ограничение на владение криптовалютами по результатам онлайн-теста
Твоя мамка
14:21
А те кто разбираются потом бегут на дтф создавать тему "помогите фризит в играх"
Капитализация AMD оказалась на $6 млрд выше, чем у Intel
Марат Шигабиев
14:21
типичная бестолоч,даже коментить бесполезно
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
nirotub
14:16
Принцып? Серьёзно? Автор, купи азбуку
Утилита Nvidia RTX LHR v2 Unlocker полностью отключает ограничение майнинга на картах RTX 30
Твоя мамка
14:15
Цены ещё даже не уровня август-сентября лол
Утилита Nvidia RTX LHR v2 Unlocker полностью отключает ограничение майнинга на картах RTX 30
Геннадий Малинин
14:15
Ты идиот? Здесь используется освещение с использованием RT, таких игр на момент выхода были единицы. А текстуры ни чем не хуже чем где-либо.
Специалисты Digital Foundry не обнаружили «некстгена» в Cyberpunk 2077 версии 1.5
ChAS
14:13
Вот поэтому Китаю и нужен Тайвань. Правда Америка будет защищать Тайвань до последнего чипа. Это вам не Украина, с которой нечего брать.
Тайвань продолжит контролировать более 70% контрактного производства чипов
Gennadiy Viktorovich
14:07
какая была..на красивее ненамайнил
Девушка-майнер уже 5 лет добывает Эфир, купив больше 40 видеокарт NVIDIA и AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем