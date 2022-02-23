С этим уже не поспоришь – инвесторы больше верят первой.

Некоторые издания уже пытались внушить аудитории мысль, что именно сделка с Xilinx позволила AMD обойти по капитализации корпорацию Intel, но в действительности данное событие состоялось только на этой неделе, как отмечает Bloomberg. Выступление руководства Intel перед инвесторами не добавило последним оптимизма, в результате чего капитализация компании уменьшилась до $182 млрд, а соответствующая величина AMD в то же время выросла до $188 млрд.

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Источник изображения: AMD

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По масштабам бизнеса, конечно, AMD по-прежнему уступает Intel. Это выражается и в размерах выручки, и в численности штата, и в затратах на исследования и разработки, да и говорить о доминировании продукции AMD пока можно лишь применительно к узким сегментам рынка и географическим регионам. Тем не менее, рост капитализации AMD говорит об однозначной уверенности инвесторов в потенциале роста бизнеса этой компании.