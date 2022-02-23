Так считают аналитики Bernstein, которые не особо верили в потенциал компании.

Успех акций AMD на фондовом рынке и её прогресс в бизнесе за последние годы был способен переубедить самых заядлых скептиков, и специалисты Bernstein в своей недавней аналитической записке были вынуждены признать, что напрасно не верили в потенциал этой компании на протяжении последних десяти лет.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Зато теперь они считают, что акции AMD будут расти быстрее рынка и достигнут отметки в $150 против нынешнего курса около $116. Концентрация Intel на решении накопившихся проблем позволит AMD в ближайшие годы уверенно теснить её на серверном направлении, да и в прочих сегментах рынка возглавляемая Лизой Су (Lisa Su) компания сможет продолжить укрепление позиций. Её прогресс в этой сфере может сдерживаться только дефицитом компонентов, как считают аналитики.