Успех акций AMD на фондовом рынке и её прогресс в бизнесе за последние годы был способен переубедить самых заядлых скептиков, и специалисты Bernstein в своей недавней аналитической записке были вынуждены признать, что напрасно не верили в потенциал этой компании на протяжении последних десяти лет.
реклама
Зато теперь они считают, что акции AMD будут расти быстрее рынка и достигнут отметки в $150 против нынешнего курса около $116. Концентрация Intel на решении накопившихся проблем позволит AMD в ближайшие годы уверенно теснить её на серверном направлении, да и в прочих сегментах рынка возглавляемая Лизой Су (Lisa Su) компания сможет продолжить укрепление позиций. Её прогресс в этой сфере может сдерживаться только дефицитом компонентов, как считают аналитики.