Четыре графических процессора и один Intel Core i9-12900K.

С расстояния сложно судить о том, насколько в Австралии популярен ретроклокинг, но местный энтузиаст unityofsaints в тесте 3DMark11 Performance отличился именно со связкой из двух двухпроцессорных графических плат AMD Radeon R9 295X2. Поскольку каждая из них является своего рода графическим тандемом, то всего в системе работало четыре графических процессора.

реклама

Источник изображения: HWBot, uinityofsaints

Их частоты были повышены с 1018 до 1165 МГц, причём ситуация с охлаждением была не очень равномерной. Одна из видеокарт оснащалась водоблоком, который подключался к так называемому чиллеру, а вторая довольствовалась штатной необслуживаемой системой жидкостного охлаждения. Частота памяти была повышена с 5000 до 6000 МГц.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

В качестве центрального процессора выступал Intel Core i9-12900K, и ему достался резервуар для жидкого азота – данный способ охлаждения позволил поднять частоту до 6.4 ГГц с сохранением активности восьми производительных ядер и шестнадцати потоков. Впервые в истории HWBot результат 3DMark11 Performance преодолел планку в 60 000 баллов, закрепившись на вершине среди систем с четырьмя графическими процессорами на значении 61 864 балла. В общем же зачёте результат соответствует 12-му месту.