Вплоть до 2025 года, когда будет освоен 2-нм техпроцесс.

Тайваньский ресурс DigiTimes сегодня сообщил, что пятёрка крупнейших заказчиков TSMC практически полностью выкупила будущие квоты на выпуск компонентов по технологиям «тоньше» 7 нм. В данном случае речь идёт не только о 5-нм и 3-нм продукции, но даже о 2-нм, выпуск которой может быть освоен к 2025 году.

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Источник изображения: TSMC

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В подобном развитии событий нет ничего удивительного – и TSMC, и её клиенты в условиях дефицита компонентов перешли на долгосрочное планирование поставок и производства. При этом сама TSMC может увеличить среднегодовые темпы роста с изначально планировавшихся 10-15% до 15-20%, что наверняка будет достигаться и за счёт роста средней цены реализации продукции. К числу крупных клиентов TSMC в данном контексте могут быть отнесены AMD, NVIDIA, Intel, Apple и Qualcomm.