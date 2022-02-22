Число кристаллов, доступных для учёта, выросло до 63 штук.

Представители ресурса HardwareLUXX по мотивам подготовленных компанией Intel к мероприятию ISSCC 2022 презентаций смогли подготовить новую информацию об устройстве ускорителей вычислений Ponte Vecchio, которые найдут применение в серверном сегменте и суперкомпьютерах.

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Источник изображения: Intel, HardwareLUXX

Во-первых, методика подсчёта количества интегрируемых в составе Ponte Vecchio компонентов постоянно совершенствуется, поэтому к 47 активным кристаллам добавлены 16 кристаллов, используемых для более равномерного теплоотвода. Упаковка насчитывает 24 слоя и обладает размерами 77,5 х 62,5 мм. Общая же площадь полупроводниковых кристаллов достигает 3100 кв.мм, а совокупное количество транзисторов превышает 100 млрд штук.

Источник изображения: Intel, HardwareLUXX

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Непосредственно вычислительные блоки выполнены на 5-нм кристаллах производства TSMC, она же выпускает по 7-нм технологии кристалл с контроллером Xe-Link, а вот кеш-память RAMBO и базовые кристаллы упаковки Foveros компания производит самостоятельно по технологии Intel 7, которая формально является самой современной версией 10-нм техпроцесса. В исполнении OAM ускоритель имеет 4468 контактов и обладает уровнем TDP до 450 Вт при использовании воздушного охлаждения, до 600 Вт при наличии жидкостного охлаждения.