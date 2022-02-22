По информации Reuters, в середине мая во Франции состоится очередное заседание Совета Европы по торговле и технологиям, на котором будет обсуждаться комплекс мер по сдерживанию развития Китая и влияния техногигантов на экономику европейского региона. Одновременно речь пойдёт о разработке унифицированных законов и правил, которые пригодились бы в 2021 веке.
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Представители властей США уже принимали участие в сентябрьском заседании, не исключено, что на майской встрече европейских чиновников они тоже будут присутствовать. В ближайшие несколько лет Европа намеревается потратить 43 млрд евро на поддержку и развитие местной полупроводниковой промышленности, но пока власти затрудняются выработать требования к претендентам на получение субсидий, которые бы полностью удовлетворяли все страны региона. На майской встрече функционеров также будут обсуждаться пути устранения противоречий в торговой сфере.