Издание Business Korea привело выдержки из финансового отчёта Samsung Electronics, который был опубликован накануне. В прошлом году компания потратила на исследования и разработки рекордную сумму – около $18,9 млрд, превзойдя показатель предыдущего периода на 6,5%. Профильные расходы компании растут уже пятый год подряд.
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При этом доля расходов на НИОКР по отношению к совокупной выручке Samsung даже сократилась, с 8,9 до 8,0%. Объясняется это тем, что выручка росла быстрее расходов. В ближайшие три года компания рассчитывает потратить на развитие своего полупроводникового бизнеса $43 млрд, но основная часть средств будет традиционно направлена на выпуск памяти и модернизацию её производства.