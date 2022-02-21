Ничто так не радует покупателей, как скидки. Сегодня мы поговорим о крайне любопытном смартфоне, которые стоит каждого потраченного на него доллара. Это новый Doogee V20. Старт продаж состоится 21 февраля, а сам аппарат будет доступен на таких платформах как Aliexpress, Doogeemall и Banggood. Рекомендованная цена мобильного телефона составляет 399.99 доллара, но первым 100 счастливчикам удастся его отхватить за 299.99 доллара. Торопитесь, ведь смартфон получил несколько любопытных функций и будет интересен потенциальным покупателям.Doogee V20 обладает защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69K, а также может падать с высоты 1 метр без видимых повреждений, что гарантируется благодаря соответствию требованиям MIL-STD-810G. Но и это далеко не всё, ведь аппарат не боится песка, легко переносит ускорение, высокое давление и вибрацию, а также обладает высокой стойкостью к солнечному излучению. Его можно использовать в самых суровых условиях, как при критически низких температурах, так и в невыносимый зной.Тыльная сторона выполнена в двух вариантах и трёх цветах: Wine Red и Knight Black дополнены отделкой из углеродного волокна, а Phantom Grey – отделкой AG Frost. Изюминкой Doogee V20 является небольшой экран размером 1.05 дюйма. Он находится рядом с основным модулем камер и служит для вывода уведомлений, а также другой полезной информации. Это может быть уровень заряда, простой доступ к аудио-файлам и десяткам других функций. Основной дисплей получил разрешение 2400х1080р и размер 6.43 дюйма. Он выполнен по технологии AMOLED, что гарантирует широкий доступ к цветовой гамме и глубокий чёрный цвет.В базовой комплектации аппарат получил 8 Гб оперативной памяти и ёмкий накопитель на 256 Гб. Это значит, что можно долго не задумываться о недостатке свободного места. Если вам этого покажется мало, то всегда можно установить дополнительную карту памяти объёмом до 512 Гб. Стабильная работа обеспечивается аккумулятором на 600 мАч, который ещё и поддерживает скоростную зарядку на 33 Вт. Это позволит зарядить даже такую ёмкую батарею с нуля до 100% меньше чем за 2 часа. Для любителей дополнительных гаджетов есть беспроводная зарядка мощностью 15 Вт.Основная камера может похвастать разрешением в 64 Мп, что позволяет передать все ключевые события в жизни владельца телефона. Рядом с основной есть ещё и камера ночного виденья на 20 Мп, которая даже в 2022 году является редкостью, поскольку большинство производителей предпочитает экономить на мелочах. Есть дополнительный сверхширокоугольный модуль на 8 Мп для творчества, а в качестве селфи установлена продвинутая 16 Мп камера.Не обошлось без ключевых технологий, без которых телефон нельзя назвать современным. Это и NFC, и расширенная поддержка навигации, и улучшенная система охлаждения, и поддержка сетей пятого поколения (5G). За защиту дисплея отвечает стекло Corning Gorilla Glass, а в качестве приятного дополнения есть отдельная кнопка, которую можно настроить в меню, назначив для выполнения любой функции. Несмотря на скидку, купить Doogee V20 можно ещё дешевле, ведь на AliExpress действует система купонов. Узнать больше о новом продукте можно на официальном сайте производителя.