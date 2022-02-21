Теперь у микроволновки и минивэна может действительно обнаружиться что-то общее.

Дефицит полупроводниковых автокомпонентов длится уже больше года, и производители предлагают различные пути выхода из кризиса. Одни готовы проплачивать поставщикам долгосрочные контракты и помогать им расширить производство, другие стимулируют их переносить производство чипов на более современные техпроцессы, третьи пытаются найти альтернативные компоненты для своих транспортных средств. Как сообщает DigiTimes со ссылкой на корейское издание The Elec, концерн Hyundai Motor сейчас изучает возможность применения во второстепенных бортовых системах автомобилей компонентов, изначально разработанных для использования в бытовой технике.

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Источник изображения: Hyundai Motor

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Напомним, что чипы для автомобилей должны быть устойчивы к влаге и перепадам температуры, а также обладать повышенной отказоустойчивостью. В Hyundai считают, что надёжностью второстепенных систем ради борьбы с дефицитом можно пожертвовать. Впрочем, если речь идёт о передней или задней светотехнике, работа которой напрямую влияет на безопасность движения, в разумности такой замены можно усомниться. Компания постарается ограничить сферу использования «бытовых» чипов в автомобилях теми системами, которые на безопасность влиять не могут.