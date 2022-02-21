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Новости Hardware Алексей Сычёв
За NVIDIA GeForce RTX 4090 придётся выложить не менее $1500
Но и не более $2000, при благоприятном стечении обстоятельств.
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К утру понедельника безысходность, которая толкала вчера публиковать новости двухмесячной давности, лишь усилилась, но наречённый инсайдером Greymon55 своим загадочным твитом задал желаемое настроение любителям использовать игровые видеокарты по прямому назначению. По словам источника, в следующем месяце стоимость графических процессоров должна существенно снизиться.

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Источник изображения: Twitter, Greymon55

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Соответственно, некоторое время спустя подешевеют и видеокарты свежих партий. В отношении сентябрьской премьеры видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 с архитектурой Ada Lovelace делает прогноз по коридору рекомендованных цен – стоимость нового флагмана должна уложиться в диапазон от $1500 до $2000, как считает источник.

#nvidia #видеокарты #цены #ada lovelace #geforce rtx 4090
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Dr Ficus
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Я придумал вам название для следующей статьи: RTX50 и RX8000 будут в 5 раз быстрей текущих" Не благодарите...
GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 будут в 2-2,5 раза производительнее текущих видеокарт
DTy
07:44
И оно говно нестабильное :( Импульсные намного лучше
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Виталий Shokerxxx
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пруфы для кого ? пройди по ним и глянь там все есть..
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