К утру понедельника безысходность, которая толкала вчера публиковать новости двухмесячной давности, лишь усилилась, но наречённый инсайдером Greymon55 своим загадочным твитом задал желаемое настроение любителям использовать игровые видеокарты по прямому назначению. По словам источника, в следующем месяце стоимость графических процессоров должна существенно снизиться.
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Соответственно, некоторое время спустя подешевеют и видеокарты свежих партий. В отношении сентябрьской премьеры видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 с архитектурой Ada Lovelace делает прогноз по коридору рекомендованных цен – стоимость нового флагмана должна уложиться в диапазон от $1500 до $2000, как считает источник.