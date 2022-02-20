Это уже вторая попытка с 2018 года.

Дочерняя компания Cruise американского автоконцерна General Motors предприняла очередную попытку получить разрешение властей на эксплуатацию в США транспортных средств с автоматическим управлением, лишённых привычных руля и педалей, позволяющих человеку вмешиваться в процесс. По факту, компания пытается добиться допуска на дорогие общего пользования роботизированного такси Cruise Origin, в котором вообще нет привычных органов управления, а пассажиры сидят лицом к лицу на двух диванах.

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Источник изображения: Cruise

Ещё в 2018 году GM пыталась добиться разрешения на эксплуатацию в США прототипов на базе электромобилей Chevrolet Bolt, у которых тоже были удалены привычные органы управления, но в конце 2020 года эта заявка была отозвана. По всей видимости, к тому времени Cruise предпочла сосредоточиться уже на совершенствовании роботизированного такси Origin. Вообще, в отдельных штатах разрешены испытания автоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования, но обычно они допускаются на улицы городов только в вечернее или ночное время, а также ограничены территориально. Кроме того, нередко власти требуют от испытателей удалённого управления оператором на случай необходимости вмешаться в процесс движения.

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GM собирается свои роботизированные такси на электротяге начать выпускать до конца текущего года. Пока на пути к их распространению лежат и бюрократические препятствия – существующие законы США запрещают производить за пару лет более 2500 машин, не соответствующих требованиям по безопасности. Законодательство требует изменения, поскольку роботизированные такси неизбежно получат распространение в будущем.