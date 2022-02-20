Он будет руководить разработкой архитектур.

Миграция кадров между конкурирующими компаниями не является чем-то экстраординарным, и переход Раджи Кодури (Raja Koduri) из AMD в Intel является самым ярким примером, предвосхитившим активное переманивание ценных специалистов в области разработки графических решений. По данным Tom’s Hardware, штат Intel недавно пополнился ещё одним специалистом в данной сфере – ведущим разработчиком продуктов в сегменте дискретной графики назначен Рохит Верма (Rohit Verma), имеющий почти восьмилетний опыт работы в AMD. Из них более трёх лет Верма проработал в компании на должности научного советника и главой по разработке архитектур дискретной графики, а до этого он руководил разработкой архитектуры компонентов для игровых консолей.

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Самое интересное, что для Рохита Вермы переход в Intel является возвращением, поскольку с 1999 по 2013 годы он уже работал в компании на должности ведущего разработчика архитектур систем с высокой степенью интеграции. Возвращение в Intel ветеранов является характерной чертой кадровой политики, принятой в компании после прихода на пост генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) год назад.