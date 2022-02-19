Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Результат DDR5-8932 соответствует второму месту в рейтинге разгона памяти
Февраль оказался достаточно результативным периодом в этой сфере.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
MSI Gaming RTX 3070 дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
3060 Gigabyte Gaming подешевела на 10%
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Февраль принёс некоторые изменения в расстановке сил в сфере экстремального разгона оперативной памяти. Прогресс вполне ожидаемо был достигнут в сегменте DDR5 в сочетании с процессорами Intel семейства Alder Lake-S. Тайваньский энтузиаст CHIANG-CHENG-TAO в очередной раз приблизился к вершине рейтинга, заняв второе место с результатом DDR5-8932 и значениями таймингов 50-126-126-127-127-2.

реклама

Источник изображения: HWBot, CHIANG-CHENG-TAO

В эксперименте были задействованы материнская плата MSI MEG Z690 Unify-X на базе чипсета Intel Z690, инженерный образец процессора Intel Core i9-12900K и единственный модуль оперативной памяти марки TeamGroup объёмом 16 Гбайт.

Источник изображения: HWBot, CHIANG-CHENG-TAO

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Необычная RTX 3080 по цене 3070
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Как и центральный процессор, модуль памяти охлаждался жидким азотом. В начале месяца первенство в этой категории перешло энтузиасту из Гонконга, который восстановил лидерство модулей памяти марки G.Skill, заставив один из них работать в режиме DDR5-9560. Впрочем, новые рекорды появляются каждый месяц, и пока нельзя утверждать, что текущий продержится до появления нового типа памяти.

#экстремальный разгон #ddr5 #alder lake-s
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel Core i9-12900K и NVIDIA GeForce GTX 980 Ti обновили рекорд 3DMark2001 SE
DDR5-8904: новый рекорд разгона памяти
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Crysis Remastered: краткий анализ графики и производительности системы i7-8700T + GTX 1070
8
Красные роверы: краткий путеводитель по всем марсоходам NASA и не только
9
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3500Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
4
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14X (N7400P)
+
Ретроклокинг: LGA 775 – начало
2

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
09:59
"который может обнаружить инопланетную жизнь всего за 20 часов" но не обнаружил .. или не могет или жизни нема..+ ага не сможет уберечь оно от вспышке на солнце https://www.youtube.com/watch?v=-3DcLMT...
Новый проект колонии на Марсе позволит защитить будущих обитателей от радиации
Stupid Miner
09:56
Ты не аналитик, ты долбоёб
По мнению аналитиков, AMD вполне по силам занять до трети рынка процессоров для ПК
Шешенбек Тант-Оглы
09:56
Я аналитик. я говорю то что зен4 будет очень долгоиграющий платформы на ближайшие лет 5 можно забыть про апгрейд обычным геймерам
По мнению аналитиков, AMD вполне по силам занять до трети рынка процессоров для ПК
Виталий Shokerxxx
09:54
давно пора больше жору.. вообще компудатер должон в разгоне выделять 2к тепла.. а то иногда холодно.. да + мона сделать комфорку для готовки..
Gigabyte представила блок питания, поддерживающий видеокарты с интерфейсом PCI Express 5.0
Владислав Любимов
09:49
Мой 3500x взял 4500 ггц
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3500Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
AZZOT
09:47
ждем Pentium Extreme Edition 965
Ретроклокинг: LGA 775 – начало
Frost Janer
09:42
Не надо занимать, уже увидели эти оверпрайсы
По мнению аналитиков, AMD вполне по силам занять до трети рынка процессоров для ПК
Евгений Быстров
09:41
GD900-1 у меня для тестов, чтоб не жалко, на постоянке MX-5.
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
Иван Трифонов
09:41
покажи в условном местном щитлинке такую цену. а по поводу гарантии можно такую демогогию развести, начиная с того, что все местные условные щитлинки не хотят ее исполнять и сделают все для этого.начи...
Общественное движение "Антиперекуп" против спекулянтов RTX 3050 и RX 6500XT набрало 10 000 подписей
Dmitry Mitry
09:40
По теперешним времена это вообще топ. У меня 2070 Super, купленная еще по нормальной цене на ланче, но знакомые сейчас покупают б/у 970 за 26 тысяч, потому что а что еще купишь сегодня?
Crysis Remastered: краткий анализ графики и производительности системы i7-8700T + GTX 1070
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем