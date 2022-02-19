Февраль оказался достаточно результативным периодом в этой сфере.

Февраль принёс некоторые изменения в расстановке сил в сфере экстремального разгона оперативной памяти. Прогресс вполне ожидаемо был достигнут в сегменте DDR5 в сочетании с процессорами Intel семейства Alder Lake-S. Тайваньский энтузиаст CHIANG-CHENG-TAO в очередной раз приблизился к вершине рейтинга, заняв второе место с результатом DDR5-8932 и значениями таймингов 50-126-126-127-127-2.

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Источник изображения: HWBot, CHIANG-CHENG-TAO

В эксперименте были задействованы материнская плата MSI MEG Z690 Unify-X на базе чипсета Intel Z690, инженерный образец процессора Intel Core i9-12900K и единственный модуль оперативной памяти марки TeamGroup объёмом 16 Гбайт.

Источник изображения: HWBot, CHIANG-CHENG-TAO

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Как и центральный процессор, модуль памяти охлаждался жидким азотом. В начале месяца первенство в этой категории перешло энтузиасту из Гонконга, который восстановил лидерство модулей памяти марки G.Skill, заставив один из них работать в режиме DDR5-9560. Впрочем, новые рекорды появляются каждый месяц, и пока нельзя утверждать, что текущий продержится до появления нового типа памяти.