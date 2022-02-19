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Новости Hardware Алексей Сычёв
Gigabyte представила блок питания, поддерживающий видеокарты с интерфейсом PCI Express 5.0
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Безусловно, прямой зависимости между типом интерфейса видеокарты и блоком питания нет, но последний должен обеспечивать описываемые техническими требованиями стандартов условия электропитания, поэтому в свете появления первых видеокарт с новым типом разъёма дополнительного питания производители компонентов начали адаптировать свою продукцию. Компания Gigabyte Technology, например, представила блок питания GP-UD1000GM-PG5, который оснащается 16-контактным кабелем для подключения видеокарт с интерфейсом PCI Express 5.0.

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Источник изображения: Gigabyte Technology

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Кабель способен питать видеокарты с уровнем энергопотребления до 600 Вт, и сама по себе поддержка PCI Express 5.0 здесь не так критична – известно, например, что NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti будет оснащаться таким разъёмом питания, хотя технически видеокарта не будет относиться к новому поколению графических адаптеров. Модернизация конструкции блока питания достигнута простыми мерами – на место двух 8-контактных разъёмов просто попал новый разъём для кабеля с формулой контактов «12 + 4», который соответствует спецификациям 12VHPWR. Сам кабель подключается по модульному принципу и имеет длину 700 мм в случае с описываемым изделием Gigabyte.

#видеокарты #gigabyte #блок питания #pci express 5.0
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