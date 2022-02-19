Даже спустя год после своего вступления в должность генерального директора Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) под одобрение акционеров продолжает проводить кадровые перестановки в рядах высшего руководства Intel. На этой неделе стало известно, что пост исполнительного вице-президента корпорации и коммерческого директора займёт Кристоф Шелл (Christoph Schell), ранее отработавший в HP Inc. около 25 лет, включая аналогичную должность коммерческого директора.
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Шелл начинал свою карьеру в Procter & Gamble, позже работал в компании Philips, но основную часть карьеры посвятил именно HP Inc. На новом посту он замещает Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus), которая в январе вынуждена была заменить покинувшего компанию Грегори Брайанта (Gregory Bryant), руководившего группой клиентских вычислений – подразделением Intel, которое отвечает за разработку и выпуск потребительских компонентов. Кристоф Шелл будет осуществлять общее руководство Intel в сфере продаж и маркетинга, поэтому данное назначение может оказать влияние на рыночную стратегию компании.