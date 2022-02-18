Сроки решено продлить до бесконечности.

Первого января этого года, как напоминает DigiTimes, индийские власти открыли сроком на 45 дней приём заявок от компаний, претендующих на государственные субсидии в сфере строительства полупроводниковых производств в этой стране. Предполагалось выделить до $10 млрд, которые могут быть направлены на погашение половины затрат заинтересованных организовать в Индии профильное производство.

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Источник изображения: DigiTimes

Срок подачи заявок уже истёк, но власти решили сделать процедуру бессрочной, поскольку выбор претендентов на субсидии затянулся. Переговоры велись со многими крупными компаниями типа TSMC, Intel, Samsung и GlobalFoundries, но инициативой заинтересовались только Foxconn и Tower Semiconductor – последнюю на днях за $5,4 млрд купила корпорация Intel.

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Будущее структурное подразделение Intel собиралось в сотрудничестве с арабскими инвесторами потратить около $3 млрд на организацию в Индии производства 65-нм чипов. Получит ли проект развитие в свете сделки Tower Semiconductor с Intel, пока сказать сложно. Индия сейчас ежегодно импортирует полупроводниковых компонентов на сумму более $6 млрд, поэтому организация локального производства пошла бы на пользу местной экономике.