И может купить ещё какую-нибудь компанию.

По итогам мероприятия Intel для инвесторов стало известно, для чего процессорный гигант поглотил за $5,4 млрд израильского контрактного производителя полупроводниковых компонентов Tower Semiconductor, располагающего в общей сложности восемью производственными площадками в США, Израиле и Японии.

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Источник изображения: TSMC

Как пояснили представители компании, Intel заинтересована принять участие в поставках автомобильных полупроводниковых компонентов, рассчитывая, что оборот в этом сегменте рынка к концу десятилетия вырастет до $115 млрд. Кстати, покупкой Tower Semiconductor дело может не ограничиться, поскольку финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) не исключает возможности новых поглощений. Автомобильные компоненты выпускаются преимущественно с использованием зрелой литографии, поэтому активы Tower Semiconductor в этом отношении Intel пригодятся больше, чем свои собственные производственные линии.

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В прошлом году GlobalFoundries, которую слухи упорно, но безуспешно сватали той же Intel, удвоила объёмы производства автомобильных компонентов. Лидер рынка в лице TSMC объёмы выпуска профильной продукции увеличил на 60%. Tower Semiconductor на мировом рынке контрактных услуг довольствовалась лишь девятым местом и выручкой не более $1,9 млрд, поэтому слияние с Intel вряд ли серьёзным образом изменит рыночное положение последней.