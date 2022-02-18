По итогам мероприятия Intel для инвесторов стало известно, для чего процессорный гигант поглотил за $5,4 млрд израильского контрактного производителя полупроводниковых компонентов Tower Semiconductor, располагающего в общей сложности восемью производственными площадками в США, Израиле и Японии.
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Как пояснили представители компании, Intel заинтересована принять участие в поставках автомобильных полупроводниковых компонентов, рассчитывая, что оборот в этом сегменте рынка к концу десятилетия вырастет до $115 млрд. Кстати, покупкой Tower Semiconductor дело может не ограничиться, поскольку финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) не исключает возможности новых поглощений. Автомобильные компоненты выпускаются преимущественно с использованием зрелой литографии, поэтому активы Tower Semiconductor в этом отношении Intel пригодятся больше, чем свои собственные производственные линии.
В прошлом году GlobalFoundries, которую слухи упорно, но безуспешно сватали той же Intel, удвоила объёмы производства автомобильных компонентов. Лидер рынка в лице TSMC объёмы выпуска профильной продукции увеличил на 60%. Tower Semiconductor на мировом рынке контрактных услуг довольствовалась лишь девятым местом и выручкой не более $1,9 млрд, поэтому слияние с Intel вряд ли серьёзным образом изменит рыночное положение последней.