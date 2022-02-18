В идеале у него не должно быть конкурента в сопоставимом периоде.

В программе мероприятия Intel для инвесторов Радже Кодури (Raja Koduri) было поручено рассказать преимущественно о планах компании в сегменте графических решений и специализированных ускорителей, хотя общую стратегию интеграции компонентов и программных решений он тоже в своём докладе затронул.

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Источник изображения: Intel

Сразу на нескольких слайдах презентации к докладу Раджи Кодури компания Intel сопоставила собственные литографические технологии с конкурирующими предложениями TSMC. Например, 7-нм техпроцесс Intel предпочитает сравнивать со своим Intel 4, а следующую ступень эволюции занимает сравниваемый с 6-нм техпроцессом Intel 3. Выпуском 5-нм продукции TSMC занимается уже сейчас, но Intel свой ответ в лице технологии 20A породит лишь к первой половине 2024 года. Наконец, во второй половине того же года Intel будет готова начать производство чипов по технологии 18A, и её она сравнивает с пока не существующим техпроцессом TSMC, хотя по логике на эту роль напрашивается 3-нм технология тайваньского гиганта, которая будет освоена к концу текущего года. Известно, что в дальнейшем TSMC планирует использовать 2-нм техпроцесс.

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Добавим, что техпроцесс Intel 18A не станет «венцом эволюции», поскольку в планах Intel на мероприятии для инвесторов мелькнул и его пока безымянный преемник без привязки к конкретным срокам освоения. От намерений освоить пять новых техпроцессов за ближайшие четыре года и вернуть себе технологическое лидерство к 2025 году корпорация Intel пока не отказывается.