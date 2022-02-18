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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel пока не придумала, какой техпроцесс TSMC будет конкурировать с её 18A
В идеале у него не должно быть конкурента в сопоставимом периоде.
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В программе мероприятия Intel для инвесторов Радже Кодури (Raja Koduri) было поручено рассказать преимущественно о планах компании в сегменте графических решений и специализированных ускорителей, хотя общую стратегию интеграции компонентов и программных решений он тоже в своём докладе затронул.

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Источник изображения: Intel

Сразу на нескольких слайдах презентации к докладу Раджи Кодури компания Intel сопоставила собственные литографические технологии с конкурирующими предложениями TSMC. Например, 7-нм техпроцесс Intel предпочитает сравнивать со своим Intel 4, а следующую ступень эволюции занимает сравниваемый с 6-нм техпроцессом Intel 3. Выпуском 5-нм продукции TSMC занимается уже сейчас, но Intel свой ответ в лице технологии 20A породит лишь к первой половине 2024 года. Наконец, во второй половине того же года Intel будет готова начать производство чипов по технологии 18A, и её она сравнивает с пока не существующим техпроцессом TSMC, хотя по логике на эту роль напрашивается 3-нм технология тайваньского гиганта, которая будет освоена к концу текущего года. Известно, что в дальнейшем TSMC планирует использовать 2-нм техпроцесс.

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Добавим, что техпроцесс Intel 18A не станет «венцом эволюции», поскольку в планах Intel на мероприятии для инвесторов мелькнул и его пока безымянный преемник без привязки к конкретным срокам освоения. От намерений освоить пять новых техпроцессов за ближайшие четыре года и вернуть себе технологическое лидерство к 2025 году корпорация Intel пока не отказывается.

#intel #полупроводники #литографическое производство #tsmc #роадмап
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sop18
10:18
Отсталая раш..., а нет...Даешь 8" дискеты !)))
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Немрущий фраг
10:18
Роспотребнадзор не является регулятором цен. :)))) о чем вообще статья, сотрите бред
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Каа
10:18
У вас с расчётами ооочень большие проблемы... Рекомендую больше не делать расчётов самостоятельно. 4 млн. карт только за три квартала 2022 года.
К 2026 году Intel рассчитывает получать от реализации графических чипов до $10 млрд
Rey.B.
10:17
Дураков и лодырей всегда видно с первого взгляда. - Вместо того, чтобы делать свою работу, они лезут в чужую.
Intel расширит использование разработок Arm и не против идеи вложиться в эту компанию
D3m0n
10:16
Правильно, строй. А вечером ещё потаксуешь и жратву из макдака доставишь, гастер.
Intel заявляет, что видеокарты ARC Celestial будут соперничать с RTX 6090 и RX 9900 XT в 2024 году
omoikane
10:16
по факту он пытался навязать людям другую религию отличную от римской, собирал сторонников. По современным меркам это просто секта. И именно так бы это сейчас выглядело раз уж вы сравниваете или вы из...
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