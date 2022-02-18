Сборище станиславских вынесло свой категоричный вердикт.

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в ходе мероприятия для инвесторов сосредоточился на убеждении инвесторов в необходимости потерпеть до 2025 года в ожидании улучшения финансовых показателей деятельности компании. До 2024 года, как утверждалось, Intel будет довольствоваться ежегодным увеличением выручки на 5-9% в лучшем случае, а также сохранением нормы прибыли в диапазоне от 51 до 53%. Как уже отмечалось ранее, AMD по этому показателю уже способна догнать Intel в ближайшие месяцы.

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Источник изображения: Intel

По итогам текущего года Intel рассчитывает увеличить выручку на 1,7% до $76 млрд, но сторонние аналитики не разделяют такого оптимизма, призывая рассчитывать от силы на процент роста выручки. В следующем году они рассчитывают увидеть рост выручки Intel только на 3%, а по итогам 2024 года он не превысит 8%. Сама Intel упоминает в своих прогнозах величины от 5 до 9%, как уже отмечалось выше.

Рост выручки по разным направлениям деятельности Intel не будет однородным. Например, в сегменте персональных компьютеров он не превысит 2-5% на всём интервале до 2026 года, и это ещё собственный прогноз Intel – достаточно оптимистичный. В серверном сегменте выручка в 2023 году вырастет на 5-9%, но к 2026 году рост ускорится до 15%. Сетевые компоненты и решения для периферийных вычислений будут увеличивать выручку на 15% ежегодно вплоть до 2026 года.

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Акции Intel ещё до закрытия торгов успели подешеветь на процент с небольшим, но и после закрытия сессии они упали в цене примерно так же. Инвесторов напрягла необходимость Intel увеличить инвестиции при отсутствии внятных перспектив роста выручки и доходности бизнеса.