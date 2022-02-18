Мероприятие Intel для инвесторов концентрировалось не только на технологических планах, но и на финансовых. Руководство компании сразу предупредило, что в период для 2024 года включительно придётся активно инвестировать в расширение производства и освоение новых технологий, поэтому нормой прибыли придётся пожертвовать, сохранив её на уровне 52% в среднем. Зато уже в 2025 году компания рассчитывает вернуться к росту выручки на 10-12% ежегодно и поднять норму прибыли до 54-58%.
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По итогам текущего года Intel рассчитывает увеличить выручку на 1,7% до $76 млрд, а капитальные расходы достигнут $27 млрд. В целом, в период до 2024 года она готова направлять на строительство новых предприятий и закупку технологического оборудования до 35% всей выручки. Лишь после 2024 года данная пропорция будет уменьшена до 25%. Помимо собственных средств, Intel намеревается привлекать государственные субсидии и авансовые платежи клиентов для финансирования экспансии производства, а также сотрудничать с крупными институциональными инвесторами.
Intel к 2026 году планирует существенно увеличить выручку от оказания контрактных услуг по производству чипов – в прошлом году она уже выручила в этой сфере $900 млн. По всей видимости, речь идёт преимущественно об авансовых платежах со стороны разработчиков автомобильных компонентов, хотя в числе клиентов компании ранее уже упоминалась и Qualcomm.
Возглавляемая Гелсингером компания видит свою важную роль в смещении региона концентрации полупроводниковых производств из Азии. Сейчас в соответствующих странах выпускается до 77% чипов, на долю США приходится не более 12%, а Европа довольствуется 9%. Как считают в Intel, регионы за пределами Азии к 2030 году смогут сосредоточить до 50% производства чипов, причём на долю США будет приходиться 30%, а на долю Европы – до 20%. Пока компании лишь предстоит назвать место для строительства новых предприятий в Европе, и покупка израильской Tower Semiconductor никак не повлияла на соответствующие планы процессорного гиганта.