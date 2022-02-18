Это в полтора раза меньше, чем NVIDIA выручила за прошлый год.

На этой неделе плотно соседствовали годовое отчётное мероприятие NVIDIA и встреча Intel с инвесторами, на которой графический сегмент рынка был отнесён к одним из наиболее динамично растущих источников выручки в перспективе ближайших четырёх лет. Попутно представители Intel пояснили, что настольные дискретные графические решения нового поколения появятся во втором квартале этого года.

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Источник изображения: Intel

По прогнозам руководства компании, к 2026 году она сможет ежегодно получать от реализации графических процессоров до $10 млрд. Уже в этом году оборот данного рынка перевалит за $1 млрд, увеличившись относительно 2021 года почти в полтора раза - будет реализовано не менее 4 млн дискретных изделий. Впрочем, следует понимать, что речь идёт о всех типах графических процессоров – многие из них будут использоваться в серверных системах, поэтому в настольном сегменте применения не найдут.

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Напомним, что по итогам прошлого года NVIDIA от реализации графических решений всех типов выручила около $15,8 млрд. Таким образом, через четыре года Intel рассчитывает если не потеснить NVIDIA, то хотя бы приблизиться к ней по степени присутствия на рынке дискретной графики.