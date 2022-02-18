Планы компании в клиентском сегменте очерчены грубыми мазками.

Вчерашнее мероприятие для инвесторов Intel использовала для рассказа о последовательности выпуска процессоров в клиентском сегменте, и ближайшей новинкой в этом контексте является семейство Raptor Lake, которое выйдет во втором полугодии и обеспечит прирост быстродействия, измеряемый двузначным числом процентов. Обещаны улучшения и по части возможностей разгона, приятной новостью стала и совместимость с существующими материнскими платами для Alder Lake, оснащёнными разъёмом LGA 1700. Кроме того, процессоры Raptor Lake будут сочетать до 24 ядер и 36 потоков, сохранив гибридную архитектуру, а выпускаться они будут по технологии Intel 7, которая ранее называлась 10-нм техпроцессом.

реклама

Источник изображения: Intel

Первыми клиентскими процессорами, выпускаемыми по технологии Intel 4, станут Meteor Lake, первые образцы появятся уже в следующем полугодии, но на рынок они выйдут не ранее 2023 года. Семейство будет активно использовать чиплетную компоновку, на одной подложке будут объединены четыре кристалла. В 2024 году будет освоен выпуск процессоров Arrow Lake, которые будут сочетать как собственные компоненты Intel, производимые по технологии 20A, так и кристаллы стороннего производства – предположительно, 3-нм TSMC.

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама RTX 3070 заметно дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Необычная RTX 3080 по цене 3070 Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

О процессорах Lunar Lake известно меньше всего – при их производстве будет использоваться собственная технология Intel 18A, но и в этом случае без кристаллов стороннего производства не обойдётся. Ко второй половине 2024 года Intel также обещает освоить выпуск компонентов по технологии 18A для сторонних заказчиков на своих предприятиях. По замыслу процессорного гиганта, это позволит ей уже в 2024 году добиться технологического паритета с конкурентами, а в 2025 году вернуть себе лидерство в сфере литографии.