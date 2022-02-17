Кому удалёнка, а кому и мать родная.

Одним из необычных комментариев главы и основателя NVIDIA на квартальной отчётной конференции стало объяснение выдающейся динамики выручки компании в сегменте профессиональных графических адаптеров. В четвёртом квартале профильная выручка удвоилась в годовом сравнении до $643 млн, а по итогам всего 2021 календарного года она тоже выросла в два раза до $2,11 млрд.

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Источник изображения: NVIDIA

Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) счёл нужным объяснить это ростом спроса на конфигурации для профессиональной работы с графикой на дому. В период пандемии профессионалы в сфере компьютерной графики вынуждены были оборудовать рабочие места у себя дома, поэтому продажи профильных комплектующих и ноутбуков серии Studio заметно выросли. Кроме того, как пояснил глава NVIDIA, спрос на средства трёхмерного проектирования и дизайна растёт сам по себе по мере развития сопутствующих технологий.

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Было сделано и несколько заявлений относительно перспектив дальнейшей модернизации парка игровых ПК. Сейчас лишь треть эксплуатируемых видеокарт GeForce способна похвастать поддержкой RTX, поэтому потенциал модернизации весьма высок. Сама по себе пользовательская база любителей игр тоже увеличивается, поэтому спрос на графические решения семейства GeForce RTX тянут за собой сразу два фактора – как модернизация более старых систем, так и появление новых любителей игр с профильными потребностями. Одна только аудитория сервиса Steam, по мнению главы NVIDIA, за два года увеличилась на 50%.