На ежегодном собрании акционеров Apple в начале марта должен будет обсуждаться вопрос предоставления генеральному директору Тиму Куку (Tim Cook) компенсации в размере $99 млн, состоящей из денежных средств и акций компании. Этот вопрос совершено обычен для подобных мероприятий, но Bloomberg утверждает, что консалтинговая компания ISS рекомендует акционерам Apple выступить против выплаты Тиму Куку вознаграждения в соответствующем размере.
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Больше всего финансовых консультантов смущает тот факт, что половина этого вознаграждения вообще не зависит от итогов работы генерального директора и компании в отчётном периоде. Во-вторых, сумма вознаграждения не должна уменьшаться даже в случае наличия у Кука намерений уйти в отставку – уже достигнув возраста 61 год, он вполне может задуматься об уходе на покой. Этот принцип авторы инициативы тоже не считают справедливым. За прошедшие 12 месяцев курс акций Apple вырос примерно на 30%, и капитализация компании уже приближалась к $3 трлн. Очевидно, что получающий часть вознаграждения за свой труд акциями Тим Кук при такой динамике курса может неплохо заработать, и кому-то из акционеров это может не нравиться.