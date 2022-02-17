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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По мнению NVIDIA, самым узким местом в системе является пропускная способность памяти
Поэтому компания является крупнейшим потребителем скоростной памяти.
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Основателя NVIDIA Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang) на квартальном отчётном мероприятии спросили о слабых местах в масштабировании производительности вычислительных систем, и на первое место он без особых колебаний поставил пропускную способность памяти. Именно из этих соображений, по его словам, NVIDIA всегда старается использовать самый быстрый из доступных типов памяти, будь то какая-то разновидность GDDR или HBM.

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Источник изображения: NVIDIA

Глава NVIDIA даже назвал свою компанию самым крупным потребителем скоростных типов памяти – ближайший конкурент, по его словам, плетётся в этом смысле далеко позади. Вторым ограничивающим рост быстродействия серверных систем факторов генеральный директор считает пропускную способность сетевых интерфейсов, именно для решения данной проблемы в позапрошлом году была приобретена израильская компания Mellanox. Сейчас серверный сегмент является вторым по величине источником выручки для NVIDIA после игрового, и нельзя исключать, что в перспективе они сравняются.

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По поводу влияния центральных процессоров на масштабирование производительности систем глава NVIDIA призывает не беспокоиться. Гораздо важнее, по его словам, наращивать пропускную способность шины PCI Express. Уже сейчас NVIDIA упирается в возможности интерфейса PCI Express 4.0, и после начавшегося в этом году перехода на PCI Express 5.0 будут исчерпаны и возможности новой версии интерфейса. Зато поддержку PCI Express 4.0 компания сохранит ещё на протяжении лет трёх, по меньшей мере.

#nvidia #интерфейсы #pci express 5.0 #hbm2e #gddr6x
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