Основателя NVIDIA Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang) на квартальном отчётном мероприятии спросили о слабых местах в масштабировании производительности вычислительных систем, и на первое место он без особых колебаний поставил пропускную способность памяти. Именно из этих соображений, по его словам, NVIDIA всегда старается использовать самый быстрый из доступных типов памяти, будь то какая-то разновидность GDDR или HBM.
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Глава NVIDIA даже назвал свою компанию самым крупным потребителем скоростных типов памяти – ближайший конкурент, по его словам, плетётся в этом смысле далеко позади. Вторым ограничивающим рост быстродействия серверных систем факторов генеральный директор считает пропускную способность сетевых интерфейсов, именно для решения данной проблемы в позапрошлом году была приобретена израильская компания Mellanox. Сейчас серверный сегмент является вторым по величине источником выручки для NVIDIA после игрового, и нельзя исключать, что в перспективе они сравняются.
По поводу влияния центральных процессоров на масштабирование производительности систем глава NVIDIA призывает не беспокоиться. Гораздо важнее, по его словам, наращивать пропускную способность шины PCI Express. Уже сейчас NVIDIA упирается в возможности интерфейса PCI Express 4.0, и после начавшегося в этом году перехода на PCI Express 5.0 будут исчерпаны и возможности новой версии интерфейса. Зато поддержку PCI Express 4.0 компания сохранит ещё на протяжении лет трёх, по меньшей мере.